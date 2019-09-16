ًأبرزها الأطعمة الحارة.. 4 أطعمة تسبب الكوابيس ليلا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن 4 أطعمة تسبب الكوابيس ليلاً، ومن أبرزها:

أولا.. الأطعمة الحارة: كثيرون يحبون المأكولات الحارّة، لكن العلم يؤكد أنها تسبّب المتاعب قبل النوم، والسبب يعود إلى أن الطعام الحار يرفع درجة حرارة الجسم، ما يُسبب اضطراباً في النوم، ويساهم في تكوين الأحلام المُزعجة.

ثانيا.. الجبن ومنتجات الألبان: تعتبر الجبنة في قمة هرم الأطعمة التي تسبب الكوابيس، واتضح أن الجبن ومنتجات الألبان من أبرز أسباب الكوابيس.

ثالثا.. المعكرونة: على الرغم من كون الكاربوهيدرات جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، إلا أنه ينصح بعدم تناوله قبل النوم، لأنه يسبب أحلاماً مزعجة، والسبب هو أن السكر الذي يتم إنتاجه من الكربوهيدرات، يساهم في تشكيل الأحلام المزعجة أثناء النوم ليلاً.

رابعا.. البطاطا المقلية: تعد تلك الوجبة غير الصحية، سبب رئيسي للأحلام المُزعجة، وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية، أكدوا أنهم يعانون من الكوابيس.