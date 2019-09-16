نادين البدير للفتيات: «حياة عازبة خير من العيش مع رجل يبغاكي خارسة»

علي القحطاني(صدى):

وجهت الإعلامية نادين البدير رسالة من خلال برنامجها «اتجاهات»، رسالة إلى الفتيات بخصوص بعض المعتقدات التي يورثها الأهالي لبناتهن عند زواجها، ومطالبتهم لها بتمثيل دور الضعف والجهل.

واستنكرت البدير توجيه المجتمع الانتقادات للمرأة ووصفها بـ الشريرة، إذا كانت امرأة قوية كأن قوة المرأة في مجتمعاتنا شر -على حد قولها-.

وأشارت البدير إلى أن بعض الرجال يريدون الزواج من المرأة الضعيفة والتي لا يكون لديها أي أفكار أو آراء حتى يشعر بقوته وسيطرته على زمام الأمور، وفي الوقت ذاته نفس الرجل يتجه للزواج من أخرى، أو يطلق زوجته بحجة أنها ليست على نفس المستوى الفكري له.

وأكدت على ضرورة أن الفتاة تعيش بدون زواج خير مليون مرة لها من الزواج برجل يريدها خارسة.

واختتمت البدير رسالتها قائلة: «كوني قوية وخليهم ينتقدوا قوتك ويقولون انك مسترجلة وارفعي رأسك عاليًا».

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https://twitter.com/Etijahat/status/1173464880793423872