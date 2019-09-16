أسعار النفط ترتفع 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة

وكالات(صدى):

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل خمسة في المئة من الإمدادات العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991.

وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق.