للأسبوع الثاني.. فيلم lt يحقق أعلى إيرادات السينما

واشنطن(صدى):

استمر فيلم الرعب ” lt: الفصل الثاني ” في تحقيق أعلى إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققاً 40.7 مليون دولار.

ويعد الفيلم من بطولة بيل سكارسغارد، وجيمس مكافوي، وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، ومن إخراج أندريس موشيتي؛ بينما جاء فيلم الجريمة والدراما الجديد ” المحتالات ” ” هستلرز ” المركز الثاني بـ 33.2 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، تراجع فيلم الإثارة والحركة ” سقوط ملاك ” “أنجيل هاز فولن ” من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بـ 4.4 ملايين دولار، كما تراجع الفيلم الكوميدي ” أولاد طيبون ” “غود بويز ” من الثالث إلى الرابع بـ 4.3 ملايين دولار.