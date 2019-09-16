بعد منع التواصل معه نهائيًا..زوجة طلال آل ثاني: «أبغى أعرف وضعه الحالي عايش أم ميت»

نايف السالم(صدى):

أكدت أسماء أريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، على أن السلطات القطرية تمنع معه الاتصال نهائيًا في الفترة الأخيرة.

وعن لجوءها إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل بينها وبين السلطات في الدوحة للسماح لها بالتواصل مع زوجها، أكدت أن جميع الجهود لم تنجح في إقناعهم.

وقالت أريان: «ما في أي إجراء اتخذ مشيرة إلى انعدام التواصل معه في الفترة الأخيرة نهائيا مضيفة أبغى اعرف وضعه حاليا هو عايش هل هو ميت هذا كل ما أريده».

وكانت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، قد سلمت شكوى إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ ضد النظام القطري قبل 6 أِشهر، جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

وكشفت في شكواها أن نظام الحمدين ارتكب انتهاكاتًا جسيمة بحق زوجها، واستدرجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق له التهم بتوقيع شيكات بدون رصيد وليلقي به في السجن، بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

كما بيَّنت أن النظام القطري استخدم التآمر من أجل استدراج زوجها بوعده بأنه سيتم منحه الإرث عن أبيه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً وهو بالفعل في السجن في قطر منذ 6 سنوات وتتم معاملته أسوأ معاملة.

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