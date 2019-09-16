في احتفالية كبرى..«روتانا» تضم راشد الماجد والأخير: « اليوم السعودية صارت غير»

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، خلال احتفالية فنية كبرى عن انضمام الفنان راشد الماجد، والتوقيع معه كأحد أهم الإضافات الفنية للشركة.

وقص راشد الماجد، شريط افتتاح الحفل وسط حفاوة وترحيب، فيما أوضح مدير شركة روتانا سالم الهندي، أن الاتفاقية مع الماجد ستكون على إصدار ألبومات جديدة وإحياء حفلات ومهرجانات فنية وغنائية، إضافة إلى إعادة توزيع لكتالوج أغانيه القديمة.

فيما قال الماجد عن سبب عودته لروتانا: «اليوم السعودية صارت غير ونعيش في أجمل عهد للرقي والانفتاح الطامع لأفضل مستقبل وفق رؤية 2030 لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».