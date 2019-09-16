إتاحة الفرصة لعمل المواطنات كـ «سائقات» لحافلات النقل المدرسي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري، عن وجود وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي للسعوديات، وذلك ضمن مشروع النقل التعليمي.

وأوضحت المتحدثة باسم التعليم، أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي النقل المدرسي لم تحدد جنس السائق.

وأشارت إلى أن ذلك يتيح الفرصة لمتعهدي النقل المدرسي بالاستعانة بالمرأة كسائقة للحافلة حال توافر الشروط اللازمة.