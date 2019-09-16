طلبت الطلاق لسوء أخلاقه فهددها بنشر صورها عارية!

القاهرة(صدى):

أقامت طبيبة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعدما رفض الطلاق وهددها بنشر صورها عارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الطبيبة في دعواها أنها منذ أن تزوجت قبل عام ونصف وهي تعاني من الخيانة الزوجية وسوء أخلاق زوجها وكثرة علاقاته النسائية.

وأشارت إلى أن زوجها يقوم بالتعرف إلى الفتيات، ومن ثم يسرق هواتفهن ليهددهن بها لإجبارهن على الذهاب إلى منزله لإقامة علاقات غير شرعية معهن.

ولفتت إلى أنها تزوجت في تحدي منها لجميع أفراد عائلتها، لكنه خذلها في أول الطريق.