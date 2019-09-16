وفاة المغنية التونسية منيرة حمدي بعد صراع مع المرض

تونس(صدى):

توفيت مساء أمس الأحد، المغنية التونسية منيرة حمدي، عن عمر 54 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ورحلت منيرة بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية.

وحصلت المغنية الراحلة على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى في الأداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية عام 1995، والجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية، وجائزة أوسكار فيديو الموسيقى المصرية عام 2005.

إضافة إلى تكريمها من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين، وقدمت منيرة أكثر من 50 أغنية، والعديد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية.