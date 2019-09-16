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الداعية الغامدي: لا يجب أن تُلزم المرأة بالعباءة..وغطاء الوجه يعيق حواسها

الداعية الغامدي: لا يجب أن تُلزم المرأة بالعباءة..وغطاء الوجه يعيق حواسها
علي القحطاني(صدى):

صرح الباحث الشرعي أحمد بن قاسم الغامدي، بأنه لا يرى أنه على المرأة أن تُلزم بالعباءة، موضحًا أنه يكفي فقط أن ترتدي ما يستر بدنها سواء ملون أم غير ملون.

وقال الغامدي في حلقة مثيرة للجدل من برنامج «اتجاهات» عن عباءة المرأة :«إنه عاش فترة الصبا بالجنوب، وكان يرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه حتى السبعينيات الميلادية».

وأضاف الداعية: «قال الله تعالى: (فليضربن بخُمرهن على جيوبهن) وليس (على وجوههن)، لأن الله أراد أن تنتفع المرأة من حواسها، وغطاء الوجه يعيق حواس المرأة».

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 11 دقيقة

وغطاء الوجه يعيق حواسها؟؟؟…والله الأمور هذه ليست عشوائية وانما مرتبة ومسكوت عنها …الله يصلح الاحوال بس

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