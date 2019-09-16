الداعية الغامدي: لا يجب أن تُلزم المرأة بالعباءة..وغطاء الوجه يعيق حواسها
صرح الباحث الشرعي أحمد بن قاسم الغامدي، بأنه لا يرى أنه على المرأة أن تُلزم بالعباءة، موضحًا أنه يكفي فقط أن ترتدي ما يستر بدنها سواء ملون أم غير ملون.
وقال الغامدي في حلقة مثيرة للجدل من برنامج «اتجاهات» عن عباءة المرأة :«إنه عاش فترة الصبا بالجنوب، وكان يرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه حتى السبعينيات الميلادية».
وأضاف الداعية: «قال الله تعالى: (فليضربن بخُمرهن على جيوبهن) وليس (على وجوههن)، لأن الله أراد أن تنتفع المرأة من حواسها، وغطاء الوجه يعيق حواس المرأة».
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https://twitter.com/Etijahat/status/1173324521308413952
الباحث الشرعي #أحمد_بن_قاسم_الغامدي
عشت فترة الصبا بالجنوب، فكنت أرى النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة وتمشي مكشوفة الوجه حتى السبعينات الميلادية..@DAhmadq84#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/3frWMtaqek
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
بسيط123[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 11 دقيقة
وغطاء الوجه يعيق حواسها؟؟؟…والله الأمور هذه ليست عشوائية وانما مرتبة ومسكوت عنها …الله يصلح الاحوال بس