خليجيان يتعرّضا لعملية نصب من ” ساقطتان “

القاهرة(صدى):

تعرَّض رجلان خليجيان، إلى عملية نصب قام بها فتاتان بالاشتراك مع 3 لصوص انتحلوا صفة ضباط مباحث الآداب، حيث سرقوا منهما مبالغ مالية طائلة.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في تحديد هوية وضبط المتهمين بسرقة المبالغ مالية وهواتف محمولة من الرجلين، بعدما أبلغا رجال الأمن بقيام 3 أشخاص بانتحال صفة ضباط مباحث بشرطة الآداب ومداهمة شقتهما حال تواجدهما برفقة فتاتين، إذ أكد المبلغ أنه قام بإغلاق الشقه من الخارج على المتهمين.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على فتاة مصابة بكسور وكدمات بعدما قفزت رفقة شركائها من الطابق الثاني، مما تسبب في إصابتها وقام باقي المتهمين بالهروب.

وأقرت الفتاة، أنها قامت رفقة صديقتها بالاتفاق مع المجني عليهما بقضاء سهرة حمراء داخل شقتهما، واتفقت مع كلا من اللصوص على مداهمة الشقة وانتحال صفة ضباط مباحث الآداب لسرقة المجني عليهم.

وقبضت الأجهزة الأمنية على بقية المتهمين وبحوزتهم المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.