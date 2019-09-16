وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف سياسات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية، )أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

ومدير قسم امتثال الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

للتقديم :هنــــــــــــــــا.