خالد البلطان يكشف ملابسات رمي القوارير عليه من جمهور النصر

ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس نادي الشباب خالد البلطان، عن استغرابه من ردة فعل بعض النصراويين، واتهامه باستفزاز الجماهير.

وقال ” البلطان ” ، إن هذا الكلام غير صحيح وإنما هو سار في الخط الذي دخل منه إلى الملعب، مؤكدًا أنه لم يلتفت إلى الجمهور خلال سيره.

يذكر أن البلطان، كان قد تلقى عددًا من علب المياه من بعض جماهير النصر، عندما كان يسير على مضمار استاد الملك فهد الدولي عقب انتهاء لقاء النصر والشباب.

ووصف البلطان ماحدث بأنه غير مستغرب على جماهير النصر، لأنهم رموا إداراتهم من قبل، مضيفًا : ” رميتوا الناس اللي ليكم واللي عليكم ” .

ورفض الاتهام بأنه استفزهم، مؤكدًا أنه لم يحدث منه أي مخالفة ولكن جمهور النصر جمهور ” متعصب ” .

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