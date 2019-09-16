وظائف تعليمية شاغرة في مراكز عبور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “ معلم ” ، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المجموعة، أن التخصصات المطلوبة هي : تربية خاصة (عدة مسارات)، لغة عربية، رياضيات، حاسب آلي، إسلاميات، فنية، بدنية،علوم، اجتماعيات، إنجليزي، كيمياء، فيزياء، أحياء، محاسبة، سلوكيات، إدارة أعمال.

للتقديم :هنـــــــــــــا.