يوسف القعيط: نجد عبايات بلاها أحسن (فيديو)
أكد المحامي يوسف القعيط، أن الشخص يقول بملابسه ما لا يستطيع أن يقوله بلسانه، مشيرًا إلى أن زي المرأة دليل على الرسالة التي تريد أن توصلها للناس.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن المسلمة مأمورة حتى بمراعاة الفهم الخاطئ لدى المتلقي وأن هناك في المجتمع مرضى قلوب.
وتابع: ” اليوم نجد عبايات بلاها أحسن، وقد تلبس المرأة عباءة تستدعي الناس وتقول لهم: أجهزة الاستقبال عندي شغالة ” .
المحامي #يوسف_القعيط
الشخص يقول بملابسه ما لا يستطيع أن يقوله بلسانه، وزي المرأة دليل على الرسالة التي تريد أن توصلها للناس..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/YLVVf5iIvr
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
المحامي #يوسف_القعيط
المسلمة مأمورة حتى بمراعاة الفهم الخاطئ لدى المتلقي.. و #نادين_البدير تعلق: هذي قوية.. !!#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/GPGHb6aMYw
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
المحامي #يوسف_القعيط
اليوم نجد عبايات "بلاها أحسن"، وقد تلبس المرأة عباءة "تستدعي الناس" وتقول لهم: "أجهزة الاستقبال عندي شغالة.. "!#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/2xHdL9rWoY
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
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