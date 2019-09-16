يوسف القعيط: نجد عبايات بلاها أحسن (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي يوسف القعيط، أن الشخص يقول بملابسه ما لا يستطيع أن يقوله بلسانه، مشيرًا إلى أن زي المرأة دليل على الرسالة التي تريد أن توصلها للناس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن المسلمة مأمورة حتى بمراعاة الفهم الخاطئ لدى المتلقي وأن هناك في المجتمع مرضى قلوب.

وتابع: ” اليوم نجد عبايات بلاها أحسن، وقد تلبس المرأة عباءة تستدعي الناس وتقول لهم: أجهزة الاستقبال عندي شغالة ” .