نشر : منذ 5 ساعات 2٬304 8 فيديوهات متنوعة خالد البلطان: اللي حدث ماهو غريب على جمهور النصر سبق ورموا لاعبيهم ورئيسهم
زائر[ عدد التعليقات: 3490 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههه
حاسهم البلطان ودايم يطقطق عليهم
العام جاليات والان رضاكم اخر شي نفكر فيه ههههههههههههه
ماغط[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 7 ساعات
والله ما احد درى عنك
ابوتركي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 7 ساعات
قديمه هالحركات يالبلطان يعني انا القادح ….ترى صارت هالحركات سامجه وممله يعني خلك في ناديك اللي بدون جمهور واترك العالمي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2982 ] نشر منذ 7 ساعات
والله البلطان ادوش الفقراوية
وترى يابو الوليد يوم تظاهرو في ملعب ناديهم ضد فيصل بن تركي وحملو لافتات كاتبين ارحل
طلع على الهواء مباشرة على برنامج رياضي
وقال بالحرف الواحد الي يبي يتظاهر مو بهنا في النادي يجيني امام البيت في حي…وهجد وقتها جمهورهم
بس هم يسوون ناسين فضايحهم امس ونحن نضطر نمشي ونسلك لهم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2982 ] نشر منذ 6 ساعات
والله البلطان ادوش الفقراوية
وترى يابو الوليد يوم تظاهرو في ملعب ناديهم ضد فيصل بن تركي وحملو لافتات كاتبين ارحل
طلع على الهواء مباشرة على برنامج رياضي
وقال بالحرف الواحد الي يبي يتظاهر مو بهنا في النادي يجيني امام البيت في حي…وهجد وقتها جمهورهم
بس هم يسوون ناسين فضايحهم امس ونحن نضطر نمشي ونسلك لهم
بن زنان الي جالس يزن في كل برنامج رياضي ويعني إني انا بالأمس كان مطرود من النادي في قضية تزوير مكتملة جميع الأركان وتركي ال الشيخ رئفة بة قشعلة وطردة بس لو اتخذ إجراء نظامي بحقة كان الحين متختخ بالحبوس
مسيلمة العصر ولزمان الي مايتسمى
اعلن للكون كلة مو بلنا حنا بس اعتزالة الوسط الرياضي تغريدآ وبرامج وبتاع كلة
لم يصبر اسبوع الأوهو ناط يغرد ثاني
حمد الله[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 6 ساعات
وانت ماهي غريبه عليك دايم تنطق ما تتسنع الا اذا انطقيت جمهور النصر رمى عليك مويه شي بسيط بس بنشدك كيف تكفيخ مدرج الطواقي تكفيخ خمس نجوم يا شين بعض العرب ودك يسكت
اللله كريم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
ليه كل هذا التحامل على خالد البلطان الرجل ماقال الا كل حقيقه وصحيحه فيه احد ينكر ماقاله البلطان ؟؟؟؟
فريق 🐭🐭🐭🐭🐭 الازيرق[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 42 دقيقة
لماذا يزيد نباح جمهور كلاب كلاتنبيرغ ضد النصر
يا جمهور أم صياح خليكم في فريقكم 🐭💄 المحلي