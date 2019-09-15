تدشين جائزة الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة

عبير شفلوت(صدى):

دشنت جمعيـة الأطفـال المعوقيـن بمكة المكرمة ( جائزة المراعي للأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة ) وهي جائزة سنوية لتكريم الأطفال المشمولين بخدمات الجمعية، وتتضمن تكريم أربع أمهات يتم اختيارهن وفق معايير تعكس مدى جهودهن،وحرصهن على الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج بالجمعية. وتمنح الأمهات جوائز مادية قيمة. وقد حضر تدشين الفعالية أمهات أطفال مركز الجمعية و البالغ عددهم 65 أم ومنسوبات المركز، حيث تم شرح البرنامج لهن و توزيع البطاقات و النشرات التعريفية عن البرنامج . وتقوم الجمعية بدور إنساني ووطني على مدى أكثر من 30 عام في التصدي لقضية الإعاقة وتقديم منظومة من برامج الرعاية المجانية في العديد من مناطق المملكة.

وتماشياً مع استراتيجية الجمعية في تنظيم دور الأسرة كشريك في عملية علاج و تعليم وتأهيل الطفل المعوق، وبشراكة مع شركة المراعي تمنح جائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة سنوياً للأسر المتميزة في رعاية أطفالها التي تساهم في تعظيم خدمات الجمعية المتخصصة.

وتهدف هذه الجائزة الى إبراز الأسرة المميزة في رعاية أطفالهم المعوقين في كل مراكز الجمعية وتكريمها كقدوة تحتذى ، وتحفيز الأسر على التعاون مع الجمعية في العناية بالأطفال بتطبيق التعليمات والإرشادات بالمنزل ، وزيادة الوعي بأهمية دور الأسرة في استكمال برامج العلاج والتعليم والتأهيل للطفل في المنزل ، وتفعيل و تسريع برامج الجمعية في تأهيل الأطفال المعوقين من خلال أسرهم بالمنزل ، و تكريم الأسرة التي تشارك بفعالية في أنشطة الجمعية وتساهم بدور فعال في التعريف والتوعية بخدمات الجمعية بتجنب مخاطر الإعاقة في المجتمع .

ويُشترط في حصول أُم الطفل على الجائزة أن تكون الأسرة لديها طفل أو أكثر بأحد مراكز الجمعية ، أن تكون الأسرة المرشحة سعودية أو الطفل من أم سعودية ، وأن تكون الأم حصلت على برامج الجمعية لتدريب الأمهات وتأهيلهن في كيفية التعامل مع أطفالهن و مساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم ، وأن تكون الأسرة حريصة على حصول الطفل على كل برامج التأهيل بالجمعية في مواعيدها دون غياب ، والتعاون مع الأخصائيات والمعلمات ، وأن تكون الأسرة متفاعلة مع أنشطة ومناسبات الجمعية وفق برامج تأهيل الطفل ، وحضور مجلس الأمهات ، وأن تقوم الأسرة بدور متميز في التعريف بخدمات الجمعية ، وتوعية أفراد المجتمع في كيفية تجنب الإعاقة والتشجيع على العلاج المبكر للأطفال المعوقين ، أن تقوم الاسرة بدور بارز في تحقيق الطفل تفوقاً في الدراسة ، بما يساهم في استكمال مراحلة الدراسية والدمج في المجتمع ، وأن تقوم الأسرة بدور متميز في رعاية طفلها الموهوب ومساعدته في إبراز موهبته ومشاركته في المسابقات الثقافية والدينية وتحفيزه على الفوز بما يعزز ثقته بنفسه .

وأوضحت مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة .. بأنه يجب تحفيز الأُسر على التفاعل الإيجابي مع برامج الجمعية باعتبارها شريك رئيسي في عملية تأهيل الأطفال ، وتوعيـــــة أمهـــات الأطفـــال بالممارســــات و السلوكيـــات الصحيحـــــة للتعامل مع أطفالــهم ، للحفاظ على صحتـهم من الأمراض و المشكلات الصحية .