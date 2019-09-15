فنون الحدود الشمالية تعقد اجتماعها لمناقشة فعاليات الجمعية للإحتفاء باليوم الوطني

رافع فريح(صدى):

رأس مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ خلف بن حمود القاران بمقر الجمعية الاجتماع الخاص بمناسبة فعاليات اليوم الوطني ٨٩ للمملكة لهذا العام بحضور مشرفي اللجان بالجمعية حيث صدرت عدة توصيات تخص تنفيذ الفعاليات .

ونقل القاران في بداية الاجتماع تحيات وحرص سمو أمير المنطقة بالاستعداد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنيي، تحت قيادة خادم الحدمين الشرفين وسمو ولي عهده حفظهم الله .

وبيّن أن اليوم الوطني لبلادنا -بما يحمله من مضامين متعددة- يُكَرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدّرات ومكتسبات الوطن، وفي مقدمة ذلك الأمن والاستقرار؛ لتستمر مسيرة البناء والتنمية والوحدة الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاركات حيث تشارك فرقه الجمعية في العرضة بالحفل الرسمي للمنطقة وكذلك اقامة حفل الجمعيه في اليوم الثاني من مناسبة اليوم الوطني الثلاثاء ١٤٤١/١/٢٥هـ ويشمل على معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي عن اليوم الوطني وإقامة مسرحية للأطفال وقصائد وطنية وندوة عن الأمن الفكري وأنشاد وتوزيع الهدايا ومعرض للكتاب بالتعاون مع المكتبة العامه ومشاركة فرق للأطفال في الحفل.