الراجحي يدشن الخدمة الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض(صدى):

دشّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بالتعاون مع الخطوط السعودية, خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة, بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومعالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، ومدير عام برنامج ” يسر ” علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك بمقر وزارة العمل.

وتُمكّن الخدمة الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات ” الخطوط السعودية ” كافة بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة الكترونية دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب مبيعات ” السعودية ” وذلك عبر ربط الموقع الالكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ” يسّر ” وبمنصة شركة ” علم ” للوصول إلى معلومات الضيف بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

كما يستطيع الأشخاص من ذوي الإعاقة اعتبارًا من اليوم الحصول على خدمات ” السعودية ” بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية من هنــــا , والوصول إلى صفحة (خصم خاص) وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهائها ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، و إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة ، إضافة إلى خدمات أخرى إضافية كالكراسي المتحركة أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول, إلى جانب العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

وأوضح الدكتور الوهيبي أن هذا التعاون مع الخطوط السعودية يأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة، حِرصًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

بدوره أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص الناقل الوطني على توفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وتطوير وتحسين إجراءات السفر لهذه الفئة الغالية ليكون مريحا على رحلات “السعودية” ، معربًا عن اعتزازه وجميع منسوبي المؤسسة بإطلاق هذه المبادرة التي تتيح لذوي الإعاقة الحصول على كافة خدمات ” السعودية ” بما في ذلك الأسعار الخاصة الممنوحة لهم وإنهاء جميع إجراءات السفر من أي مكان دون الحاجة لمراجعة مكاتب الخطوط السعودية وهو ما يجعل سفرهم أكثر يسرا وسهولة.

ونوه الجاسر بالشراكة والتعاون بين الخطوط السعودية وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” وشركة “علم” لإنجاز هذه المبادرة التي تمثل أهمية كبيرة كونها تُعنى بخدمة شريحة غالية من المجتمع، كما تأتي في سياق التحول الرقمي الذي يُعد هدفا استراتيجيا للخطوط السعودية والتعاملات الحكومية بشكل عام.