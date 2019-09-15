وظائف شاغرة متنوعة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 3 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، وأخصائي سلسلة التوريد)، من خلال برنامج (تمهير).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص

لمعرفة التفاصيلمن خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

أخصائي علاقات عامة (للجنسين – وظيفة واحدة): هنــــــــــــــــا.

أخصائي سلسلة التوريد (للجنسين – وظيفتان):هنـــــــــــــا.