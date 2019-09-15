حركتان خارقتان تُدخل حسناء روسية إلى موسوعة غينيس (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

كشف موقع ” Sport-Express ” عن إدراج إنجازان للروسية ألكسندرا تروسوفا، بطلة العالم في رياضة التزحلق الفني على الجليد 2018 للناشئات، في موسوعة ” غينيس ” للأرقام القياسية.

واعترفت الموسوعة بأن الرياضية، البالغة من العمر 15 عاما، كأول متزلجة في العالم تقوم بأداء قفزتين رباعيتين لحركة ” Toe loop jump “، و”Lutz jump” في المسابقات الرسمية.

وعلقت ألكسندرا بقولها : ” أنا سعيدة للغاية لأنني دخلت كتاب غينيس للأرقام القياسية. إنه لشرف عظيم أن أكون بين أساطير الرياضة السوفيتية مثل سيرغي بوبكا (القفز بالزانة) وإيرينا رودنينا (التزحلق الفني على الجليد). وهذا، بالطبع، حافز إضافي، وعليك أن تكون جديرا به “.

وأحرزت تروسوفا الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئات، في الموسم الماضي، وحصلت على الميدالية الفضية في نهائي الجائزة الكبرى للناشئات أيضًا.