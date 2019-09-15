تفاصيل فعاليات موسم اليوم الوطني الـ89 للمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الترفيه المشرفة على “ موسم اليوم الوطني ” 89، تفاصيل الفعاليات التي ستقام من 19 إلى 23 سبتمبر، كالألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية.

وتأتي الفعاليات تحت شعار ” همة حتى القمة، وهي مقولة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ” (همة السعوديين مثل جبل طويق).

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، في جميع المناطق طوال مدة الموسم ليستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة.

وسيكون هناك عروض عالمية مميزة التي صُممت لليوم الوطني وفعالية ” طريق الهمة ” ، كما سيكون هناك عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة.

وستقام في جدة، على كورنيش الحمراء، فعالية ” مملكة النجوم ” ، وستطلَق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر بألوان رائعة مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وفي معرض الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية.

وستقام 5 ملتقيات في 5 مدن، يبين فيها متحدثون أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، في المدينة وتبوك 19 سبتمبر، وفي أبها وبريدة 21، وفي حائل 23 سبتمبر.