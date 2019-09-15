الغامدي: المرأة السعودية كانت ترتدي سروالًا والعباءة جاءت من الشام (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث في الموروث الشعبي محمد ربيع الغامدي، أنه حتى عام 1960 كان يعيش في الطائف وكانت العباءة منتشرة، وانتقل في هذا العام إلى الباحة ولم يجد امرأة تلبس العباءة نهائيًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” ، أنهن كان يرتدين ثوبًا شاميًا وعليه زخرفًا ويرتدين عليه ثوب أبيض مثل ثوب الإحرام ويتلثمن حال وجود غريب فقط، وبدأت بوادر العباءة في عام 1963مـ .

وأشار إلى أن العباءة السوداء يبدو أنها شامية عراقية، ودخلت إلى الجزيرة العربية عبر نجد والقصيم وحائل، وتسرّبت إلى الحجاز، بدليل أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا وكذلك في الجنوب بل كان ثوبها يتضمن السروال في بعض الأحيان.