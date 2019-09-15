وظائف نسائية شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث
كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة شاغرة للنساء، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، وذلك بمسمى ” أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي ” .
واشترطت:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، التسويق، إدارة الأعمال).
3- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.
4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
5- المعرفة العالية وفهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي (Linkdin, Youtube, Twitter, Flickr).
6- القدرة على التواصل الفعّال للمعلومات والأفكار في شكل مكتوب وشفهي.
يشار إلى أن يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .
اترك تعليقاً