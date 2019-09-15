وظائف نسائية شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة شاغرة للنساء، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، وذلك بمسمى ” أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي ” .

واشترطت:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، التسويق، إدارة الأعمال).

3- لا يٌشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

5- المعرفة العالية وفهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي (Linkdin, Youtube, Twitter, Flickr).

6- القدرة على التواصل الفعّال للمعلومات والأفكار في شكل مكتوب وشفهي.

يشار إلى أن يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .