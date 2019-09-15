مصادر: أرامكو تمتلك 200 مليون برميل من النفط الخام في 3 دول

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن امتلاك شركة أرامكو حوالي 200 مليون برميل من النفط الخام في مخازن تابعة لها باليابان والصين وهولندا.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم استخدام هذه الكمية من النفط الخام لتعويض فاقد الإنتاج على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشأتا الشركة، أمس السبت.

وقالت المصادر لـ ” سي إن إن ” ، إن يمكن أن يغطي 200 مليون برميل حوالي 40 يومًا من الإنتاج المفقود.

من جانبه، صرّح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت معامل شركة أرامكو في خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، كما نتج عن العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت.

وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.