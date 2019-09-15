النصر ينهي استعدادته لمواجهة السد القطري

نواف السالم(صدى):

انهى نادي النصر، مساء الأحد، استعداداته لمواجهة السد القطري الاثنين في إياب دور الربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقبل بداية المران، التقى المدرب فيتوريا باللاعبين، ثم انطلقت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، وسط تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة، والختام بمناورة أجراها على كامل الملعب.

وحضر تدريبات الفريق كل من رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ فهد الطيار.