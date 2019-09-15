شاهد.. وزير الطاقة يزور معملي أرامكو بعد تعرضهما لهجوم إرهابي

نايف السالم(صدى):

قام وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بزيارة معملي شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، بعد أن تعرضا لهجوم إرهابي يوم أمس السبت.

وأوضح مقطع فيديو، اجتماع وزير الطاقة مع عدد من القيادات في شركة أرامكو وبعض الجهات الحكومية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هذه الهجمات تستهدف إمدادات البترول العالمية، مما يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.