الاتحاد يواصل تدريباته بعد مفاجأة ضمك (صور)

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تدريباته، بمتابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد عصام كعكي والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حمد الصنيع.

وخصص الجهاز الفني التدريبات التي احتضنها الملعب الرديف بنادي الشباب للتركيز على الجوانب الفنية، فيما اختتم المران بمناورة كروية مصغرة طبق خلالها المدرب بعض التعليمات الفنية.

كان فريق ضمك، قد حقق مفاجأة بالفوز على نادي الاتحاد في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة الماضية.