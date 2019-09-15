صورة نادرة.. بسمة بوسيل تظهر بصحبة والدتها

أميرة خالد(صدى):

أطلت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، بصحبة والدتها، خلال إحدى الفعاليات، والذي يعد ظهورا نادرة للأخيرة.

وظهرت بسمة بفستان أسود قصير، ومزين بنقوش لامعة متعددة الألوان، بصحبة والدتها المطلة بأزياء ” بيبي بلو ” ، مزينة بنقوش ” 3 دي ” تجمع بين الأبيض والأزرق، معلقة ” الحب كله.. أمي جنتي ” ، و ” أنا أحب والدتي ” باللغة الإنجليزية.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 50 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات.