زواج أول سيدتين في مصر .. لغز حير الجميع

القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صور لسيدتين يرتديان فساتين زفاف بيضاء ويتجولان في أحد الأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وظهر في الصور، سيدتان بفساتين زفاف ويمسكان بيد بعضهما البعض، ويحملات لافتة مكتوب عليها ” زواج أول بنتين في مصر ” ، ما أُثار ضجمة عارمة وغضب في المجتمع المصري.

وبعد حالة من الغضب، ظهر حقيقة الأشخاص الموجودين في الصورة، فهما ليسا بنتين ولكنهما فتاة ورجل يُدعى ” شمبر ” ، وارتديا هذه الملابس كجزء من حلقة برنامج كوميدي يتم عرضه على ” اليوتيوب “.

وأكد ” شمبر ” أن هذه الصورة مجرد حلقة من برنامجه الكوميدي ” مايحكمش عليك ظالم “، موضحًا أنه تعرض للكثير من الانتقادات أثناء تصويرها في الشارع، لافتًا إلى أن هذه الصور تم التقاطها من قبل الناس الذين كانوا موجودين أثناء التصوير.