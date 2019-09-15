الهلال يعاود التدريبات بعد التعادل مع الفيحاء (صور)

ماجد محمد(صدى):

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباتهم، وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم ” لفيحاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني ” رازفان لوشيسكو ” في مجمل المران على الجوانب الفنية، واشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء ومناورة على جزء من مساحة الملعب وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

وواصل اللاعب عبدالله عطيف، برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا، فيما شهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، سيواصل الفريق التدريب غدًا الاثنين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.