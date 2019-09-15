رجل يحاول اغتصاب امرأة بعد استدراجها بفرصة عمل

أبوظبي(صدى):

حاول رجل من جنسية آسيوية اغتصاب امرأة من جنسية آسيوية مختلفة، بعد إقناعها بتوفير عمل لها واستدراجها إلى شقته.

وتمكنت المرأة من مقاومة المغتصب، إذ هربت إلى حمام الشقة واتصلت بشرطة دبي التي أنقذتها، فيما تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وأكدت المجني عليها صاحبة الـ36 عامًا، أنها تعرفت على المتهم أثناء بحثها عن عمل عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه عرض عليها العمل بشركته العقارية كوسيطة، وطالبها بإجراء مقابلة عمل.

وأوضحت أنه جلبها إلى شقته في منطقة قرية جميرا بعد أن اعتقدت أنها مقر عمله، وبعد جلوسها معه فوجئت بأنه يتعاطى مشروبات كحولية فشعرت بالقلق، وعندما حاولت المغادرة هاجمها وأحدث إصابات بها، ثم حاول باغتصابها.

وأضافت أنها قاومته وفرت إلى الحمام ثم اتصلت بالشرطة واستطاعت الهروب إلى الخارج، حتى حضرت الشرطة وقبضت عليه وأحالتها إلى الطب الشرعي.