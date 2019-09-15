متخصص يكشف طرق إعادة الواتساب بعد اختراقيه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتخصص في تقنية المعلومات والامن المعلوماتي، سمير الجنيد، كيف يمكن استعادة الواتساب المخترق.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” : ” إذا كان الاختراق أثناء تواصلك مع الأصدقاء، فإنه يكون مخترق عبر واتساب ويب، فتدخل على خاصة واتساب ويب وتُسجّل خروج من الأجهزة الموجودة فيه ” .

وأضاف: ” إذا كان مخترقًا في العموم، فيُمكن تنزيل واتساب بيزنس وبمجرد التسجيل فيه يتم إلغاء الحساب في الواتساب العادي، ويمكن تنزل الواتساب العادي بعد هذه العملية بـ 24 ساعة ” .

كما حذر ” جنيد ” ، من الروابط المجهولة في رسائل واتساب، والتي يتم عبرها اختراق الجهاز بالكامل إذا تم الضغط عليها، مضيفًا أن بعض البرامج المجانية التي تحملها باختيارك، تقوم باختراق جهازك وتسريب بياناته لآخرين.