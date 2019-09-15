شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير تعلن عن 17 وظيفة
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة فنية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع.
وتضمنت الوظائف: مُحلل تقنية المعلومات (IT Systems Analyst) (وظيفتان، مسؤول تطبيقات تقنية المعلومات (IT Applications Administrator).، مُستشار العقود (Contract Advisor) (العدد 3 وظائف، )مُخطط الصيانة (T/A Planner) (وظيفتان، )رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit):
ومُهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).،منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator)،مقدر التكلفة (Cost Estimator).، مُهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (العدد 3 وظائف، أخصائي هندسة العمليات (Process Engineering Specialist).
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