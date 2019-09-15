شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير تعلن عن 17 وظيفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة فنية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع.

وتضمنت الوظائف: مُحلل تقنية المعلومات (IT Systems Analyst) (وظيفتان، مسؤول تطبيقات تقنية المعلومات (IT Applications Administrator).، مُستشار العقود (Contract Advisor) (العدد 3 وظائف، )مُخطط الصيانة (T/A Planner) (وظيفتان، )رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit):

ومُهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).،منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator)،مقدر التكلفة (Cost Estimator).، مُهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (العدد 3 وظائف، أخصائي هندسة العمليات (Process Engineering Specialist).

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