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    سبتمبر

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  3. اختبار لقوة تحمل الجندي في الدورة العسكرية

اختبار لقوة تحمل الجندي في الدورة العسكرية




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