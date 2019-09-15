ثنائي ريال مدريد يحرضان لاعب تشيلسي على الرحيل

ماجد محمد(صدى):

يحضر الثنائي البلجيكي إيدين هازارد وتيبو كورتوا، اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة ” صن ” البريطانية، أن تشيلسي هازارد وكورتوا، تحدثا بالفعل مع ” كانتي ” لإقناعه بالانتقال لريال مدريد، ولكن في انتظار القرار النهائي من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة أن أن الثنائي البلجيكي يعلمان مدى قدرات كانتي الفردية بعد تألقهما سويًا مع تشيلسي، ويعزز محاولاتهم ترجيب تشيلسي بالتخلي عن اللاعب مقابل 100 مليون يورو في صيف 2020.

وحاول ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، ولكن تم رفض جميع العروض المقدمة.