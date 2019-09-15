التعليم توضح حقيقة فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية

علي القحطاني(صدى):

علقت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على مقطع فيديو متداول لكتب مدرسية ملقاة في حاوية.

وقالت التعليم إنها بذلت جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس المملكة في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

وأضافت : كما عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

واستنكرت التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة، لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية، من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع.

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