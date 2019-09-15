الاتفاق يكتسح الحزم بسداسية ويصعد ثالثًا

نواف السالم(صدى):

اكتسح نادي الاتفاق، نظيره الحزم، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أحرزها كل من: فيليب كيس من ضربة جزاء في الدقيقة 14، مسعود بخيت لاعب الحزم (هدف في مرماه في الدقيقة 19)، سوليمان دوكارا في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز لاعبو الاتفاق 3 أهداف أخرى، جاءت كالتالي: حامد الغامدي في الدقيقة 58، روجيريو كوتينيو في الدقيقة 66، وسوليمان دوكارات في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 6 محتلًا المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 1 في المركز الـ15 من جدول ترتيب الدوري.