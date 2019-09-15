قائد يتجاوز المخرج فيتراجع ويعطل المرور ثم يسير عكس الاتجاه (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، قيام قائد مركبة بتعكير حركة المرور، والسير عكس اتجاه الطريق.

وأوضح الفيديو، تجاوز السائق للمخرج ليرجع إلى الخلف ببطء ما أدى إلى تعطيل حركة المرور، ومن ثم دخل إلى الطرق الآخر عبر المخرج وسار عكس اتجاه الطريق.

وشمل جدول المخالفات المرورية رقم 3، غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال لمخالفة التباطء في السير على نحو يعرقل الحركة، فيما شمل جدول المخالفات رقم 6 غرامة مالية من 3000 إلى 6000 ريال لمخالفة قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس لحركة السير.