فيتوريا: حمدالله جاهز للسد ولدينا الطموح للفوز

ماجد محمد(صدى):

أكد روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله جاهز تمامًا لمباراة السد غدًا الاثنين، وليس لديه مشكلة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” لدينا مباراة قوية غدأ وأمامنا خصم جيد ” ، مضيفًا : ” حضرنا إلى هنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة .. هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف غدا ” .

وتابع: ” مباراة الذهاب كانت جميلة وحققنا نتيجة مهمة لنا وانتهت بالنسبة لنا تماما، أمامنا مباراة جديدة غدا. لدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز ” .

ويطمح نادي النصر في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى عندما يتقابل خارج ملعبه مع السد القطري يوم الاثنين على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 على ستاد مدينة الملك فهد في الرياض، حيث تقدم السد عبر هدف علي أسد قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري وجولينو.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة من أجل مواجهة الدور قبل النهائي أمام الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي والتي تجمع بين الهلال والاتحاد، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 0-0.