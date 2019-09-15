تظهر في المصائب.. الجمهور يهاجم شيرين بعد مواساة الحلاني

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على كسر عزلتها وصمتها؛ لمواساة عاصي الحلاني الذي تعرض لحادث أليم بعد سقوطه من على ظهر الحصان وفقدانه للذاكرة مؤقتًا.

وكتبت ” عبد الوهاب ” عبر ” تويتر ” ، اليوم الأحد : ” ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك “.

وهاجم الجمهور شيرين عبدالوهاب لافتين إلى أنها أصبحت تظهر في المصائب فقط، فكان أخر ظهور لها عندما قدمت التعازي للفنان أحمد السعدني في وفاة طليقته.

وتجاهلت شيرين الجمهور وتعليقاتهم السلبية، تزامنا مع شائعات حملها وفقدانها للجنين في الشهر الرابع، وهي الأنباء التي تم نفيها من جانب شقيقها.