نوبة ضحك تتسبب في خلع فك فتاة

بكين(صدى):

تسببت نوبة ضحك مبالغ فيها، في خلع فك فتاة صينية في حادث غريب أثار تعجب واستغراب المتواجدين حول الفتاة.

وبينما كانت الفتاة تستقل قطار فائق السرعة متجهًا إلى محطة سكة حديد قوانغتشو الجنوبية، لم تستطع غلق فمها بسبب الضحك المستمر.

وأكد الطبيب لوه ون شنغ، الذي كان على متن القطار، أنه سمع نداءً عاجلًا للحصول على مساعدة طبية تبث من خلال مكبرات الصوت.

وعلى الفور، اتجه إلى المساعدة ليجد أمامه راكبه تفتح فمها وتتدحرج كثيرًا، ما يدل على تعرضها لسكتة دماغية، ولكن اتضح أن ضغط الدم طبيعًا، وأكد شهود عيان أنها أصبحت غير قادرة على إغلاق فمها