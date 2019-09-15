الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين قرب حدود المملكة

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني، اليوم الأحد، في القضاء على عشرات الحوثيين في معارك بين الطرفين في محافظة حجة قرب الحدود اليمنية مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، في بيانه : ” هناك عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات عنيفة متزامنة على مواقع قوات الجيش في منطقة بني حسن بمديرية عبس، وشرقي مديرية حيران وتخوم مدينة حرض في محافظة حجة “.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي، نفذت عددًا من الغارات على مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية وتعزيزاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .