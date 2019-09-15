إريكسن يبيع توتنهام.. والريال ينتظر ضمه مجانًا

نواف السالم(صدى):

حسم اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن موقفه تمامًا مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكد اللاعب على أنه لن يجدد عقده مع توتنهام، وأكد أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، على أقصى تقدير، إلى وجهة جديدة.

وينتهي عقد إريكس برفقة السبيرز بنهاية الموسم الحالي، و ذلك يعني أنه سيرحل مجانًا عن النادي اللندني في، يونيو المقبل، ويمكن أيضًا أن يرحل في يناير، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، بمقابل مادي لن يكون كبيرًا في ضوء نهاية عقده.

وعلي جانب أخر يُحضر ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب حيث أجرى اتصالات مع إريكسن بالفعل، تمهيدًا لضمه إلى صفوف النادي الملكي، ولكن مسؤولي النادي الإسباني اكتفوا فقط بمعرفة موقف اللاعب دون تقديم عرض مادي له.

ويرغب إريكسن في الانضمام إلى ريال مدريد، ويمكن أن يوقّع عقدًا مبدئيًا مع الميرنغي في يناير.