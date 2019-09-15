أمير الكويت يبلغ خادم الحرمين بإدانته للهجومين على منشأتي أرامكو

وكالات(صدى):

أجرى أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا ھاتفیًا صباح الیوم مع أخیه خادم الحرمین الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وعبّر أمير الكویت عن إدانته استنكاره الشدید للھجومین على منشأتین تابعتین لشركة (أرامكو) في محافظة (بقیق) وھجرة (خریص) في المملكة، وأدّیا إلى اندلاع حریقین تم السیطرة علیھما والحد من انتشارھما.

كما أعرب عن وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھا وسلامة أراضیھا.