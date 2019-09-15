لحملة البكالوريوس.. إدارية شاغرة في مكتب الدعوة بالطائف
كشف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالجمعية في الإدارة المالية، بمسمى (مُحاسب).
وجاءت تفاصيل الوظيفة كالتالي:
المسمى الوظيفي:
– مُحاسب.
الشروط:
1- أن يكون يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يُفَضّل من لديه خبرة في المؤسسات الخيرية.
3- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
4- لديه إلمام جيد باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة المتداولة.
5- معرفة تامة بإعداد الموازنات والميزانيات.
6- حُسْن المظهر وبشاشة الوجه.
7- الأمانة والنزاهة.
8- الدقة في العمل.
وقال المكتب إن التقديم مُتاح الآن، حيث بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وطريقة التقديم من هنا.
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