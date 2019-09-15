لحملة البكالوريوس.. إدارية شاغرة في مكتب الدعوة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالجمعية في الإدارة المالية، بمسمى (مُحاسب).

وجاءت تفاصيل الوظيفة كالتالي:

المسمى الوظيفي:

– مُحاسب.

الشروط:

1- أن يكون يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يُفَضّل من لديه خبرة في المؤسسات الخيرية.

3- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

4- لديه إلمام جيد باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة المتداولة.

5- معرفة تامة بإعداد الموازنات والميزانيات.

6- حُسْن المظهر وبشاشة الوجه.

7- الأمانة والنزاهة.

8- الدقة في العمل.

وقال المكتب إن التقديم مُتاح الآن، حيث بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وطريقة التقديم من هنا.