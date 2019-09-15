الكويت تشدد إجراءاتها الأمنية بعد رصد تحليق مسيّرات فوق سواحل العاصمة

وكالات(صدى):

شرعت الكويت، في تشديد إجراءاتها الأمنية، بعدما رصدت تحليق طائرات مسيّرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

وأصدر سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، توجيهًا إلى القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

وقامت القيادات الأمنية، يتقديم تقريرا موجزا عن الوضع الأمني بشكل عام وتناول التقرير العمليات التي استهدفت منشآت نفطية داخل السعودية.

كما باشرت القيادات الأمنية، إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.