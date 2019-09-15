شاهد.. ابنة زين العابدين تستفز التونسيين في الانتخابات الرئاسية

تونس(صدى):

أثارت نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي جدلًا تزامنًا مع بدءاليوم الاقتراع لاختيار ثاني رئيس منتخب بعد الإطاحة بوالدها في 2011.

وأدلت نسرين بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حيث وثّقت العملية عبر خاصية ” الستوري “ على حسابها الرسمي على ” انستجرام “.

و نشرت نسرين صورة لها عبر ” فيسبوك “ ، التقطتها من داخل الخلوة أثناء التصويت الانتخابي، أظهرت من خلالها كيف قامت بإضافة اسم والدها زين العابدين بن علي أسفل القائمة ووضعت أمامه علامة.

واعتبر بعض المواطنين أن ما فعلته نجلة زين العابدين أمرًا استفزازيًا، خاصة أنها أعادت نشر تدوينات تمجّد الرئيس التونسي الأسبق، وذلك بعد ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية.

ولفت المواطنين إلى أن نسرين ترغب في الترويج إلى أنه لا يمكن لأحد قيادة تونس سوى والدها؟ .

وبدأ الناخبون التونسيون، صباح اليوم الأحد، التوافد على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، من بين 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية.