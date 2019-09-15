صور.. حمل ريهانا يحدث ضجة واسعة

واشنطن(صدى):

أثارت النجمة العالمية ريهانا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لها ببطن بارز، ما أعاد أنباء حملها من جديد.

وظهرت ريهانا في الصورة وهي ترتدي فستان أسود ضيق، يبرز من خلالها بطنها المنتفخة، ليؤكد المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها حامل من صديقها الملياردير حسن جميل.

وعلى الفور، نفى مصدر مقرب من ريهانا أنباء حملها، ولكنه صدع من جديد بعد إطلالتها المثيرة بفستان جلد قصير ومحاولتها لإخفاء بطنها بذراعها.

فيما أكد بعض المتابعين أنها ليست حامل وإنما تعاني من زيادة بسيطة في الوزن ولا تريد أن ترصدها عدسات الكاميرات.