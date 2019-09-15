مشهد عفوي.. وزير الإعلام ونظيره الدولة الإماراتي في مول بأبوظبي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو وزير الإعلام تركي الشبانة ونظيره وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر في أحد المولات التجارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر في الفيديو تواجدهما بدون حراسات خاصة أو أمن مدجج بالسلاح، وفي مكان عام وسط المتسوقين والناس، جلس الوزيران يتناولان أطراف الحديث.

ويذكر أن ذلك انعكاس جديد لعلاقات متينة تجمع البلدين، وحلقة في سلسلة لقاءات المسؤولين السعوديين والإماراتيين العفوية في الأماكن العامة في الرياض وأبوظبي.